La CUP d'Olot demana a l'Hospital que no faci factures als immigrants

La regidora de la CUP, Anna Descals, al final del darrer ple, va fer un prec. Va demanar que l'Hospital d'Olot no doni factures als immigrants sense papers que reben assistència sanitària per urgències.

Descals va indicar que ja ho havien demanat abans, però els havia tornat a arribar. Va explicar que «hi ha persones en situació administrativa sense papers, però empadronats a Olot». Va valorar que quan van a l'Hospital per rebre assistència mèdica per urgències, a la qual tenen dret, els donen una factura de 140 euros. Va considerar que devia ser una confusió provocada pel protocol del turisme sanitari.

El problema, segons va explicar, és que la factura provoca confusió i rumors en els nouvinguts. Va considerar: «Això pot provocar que entre ells es diguin 'no vagis a l'hospital'». Descals va opinar que la situació pot provocar problemes de salut pública.

Fonts de l'Hospital d'Olot han indicat que documenten les atencions als nouvinguts sense targeta per poder-ho justificar al Catsalut i per això els fan signar l'assistència rebuda. Varen precisar que no els fan arribar cap factura a casa i que mai cobren per les assistències que fan a sense papers.