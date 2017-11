Gemma Geis, vicerectora de la UdG, serà la cap de llista de JxCat per Girona

Gemma Geis, actual vicerectora de la Universitat de Girona (UdG), serà la cap de llista per Girona de Junts per Catalunya (JxCat). El número 2 de la llista l'ocuparà Marta Madrenas, mentre que el 3 serà per a Narcís Clara, professor de la l'EPS de la UdG. Lluís Guinó, alcalde de Besalú i vicepresident del Parlament, serà el número 4 de la llista. El seguiran Francesc Ten, delegat territorial de Cultura; i Jordi Munell, alcalde de Ripoll.