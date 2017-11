L'Ajuntament d'Olot lliurarà la medalla de la ciutat al gabinet RCR arquitectes

L'Ajuntament d'Olot farà entrega de la Medalla de la Ciutat a RCR Arquitectes. Ho farà el dissabte, dia 25 de novembre, a les 18 hores al Teatre Principal. La ciutat concedirà la màxima distinció de la ciutat a Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta per la seva trajectòria, guardonada aquest mes de maig amb el Premi Pritzker 2017.

Amb aquesta distinció, els RCR han entrat a formar part del grup de 42 arquitectes de tot el món que, fins al moment, han obtingut aquesta distinció, considerada el Premi Nobel d'arquitectura. Norman Foster, Oscar Niemeyer o Frank Gehry són alguns dels anteriors premiats amb el Pritzker, que per primera vegada s'ha atorgat a tres persones.

L'Ajuntament d'Olot va iniciar el mes de juny els tràmits per concedir la Medalla de la Ciutat a RCR Arquitectes per la seva trajectòria professional i la projecció internacional que, a través de la seva obra, adquireix la ciutat. En el plenari del mes de juny es va donar compte del decret per fer possible el reconeixement i que ha continuat amb la recollida de suports. Fins al dia d'avui, s'han recollit 130 adhesions d'institucions, entitats i persones a títol individual que han volgut mostrar el seu suport a la iniciativa.