La patronal dels apartaments turístics calcula tenir-los tots legalitzats en 2-3 anys

L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines aposta per la professionalitat i la innovació per als seus agrupats, que gestionen uns 11.000 unitats disponibles, i estima que en 2-3 anys es pot haver completat la regulació del sector. L'ATA va celebrar ahir el vuitè simposi entorn d'aquesta temàtica. El seu president, Lluís Parera, creu que professionalitzar-se és un «factor decisiu» en la lluita contra l'intrusisme al sector.

Les comarques gironines tenen, a hores d'ara, 28.000 apartaments d'ús turístic legalitzats, que sumen 140.000 places. La xifra suposa un 43,75% dels apartaments legalitzats de Catalunya, on n'hi ha 64.000, que sumen 330.000 llits. L'Associació Turística d'Apartaments (ATA) admet que, tot i els esforços de l'administració, encara hi ha un gruix important d'apartaments il·legals en funcionament. Federatur (la patronal catalana), estima que els apartaments que hi ha a la demarcació sumarien fins a 575.000 places. Aquesta dada prové d'una estadística antiga (del 1999) quan encara no s'havia de fer cap tràmit de legalització.

Tot i que, segons les dades que fa servir Federatur, encara hi hauria 435.000 habitatges d'ús turístic per legalitzar a la demarcació de Girona, el seu president, Lluís Torrent, creu que solucionar la problemàtica pot ser una realitat en pocs anys. «Estic satisfet, tot i que per les xifres no hauria d'estar-ho encara, però sí per la trajectòria que es porta», assegura Torrent. El seu càlcul és que la situació dels pisos d'ús turístic il·legals es pugui haver resolt «en dos o tres anys» a les comarques gironines.

Els empresaris admeten que la Generalitat està actuant d'ofici en alguns casos i que ells mateixos denuncien els pisos que es lloguen sense estar legalitzats, tot i que no en van concretar la xifra.

Contra la normativa de Lloret

Una altra petició que fa el sector dels apartaments turístics té a veure amb el marge que tenen els municipis per adaptar la llei catalana que regula el sector. El president de l'ATA, Lluís Parera, creu que la normativa catalana és «bastant equilibrada» però que aquest marge permet que els Ajuntaments facin «enfocaments diferents». En aquest sentit, va criticar la normativa d'apartaments turístics que està implantant Lloret de Mar, que posa una quota màxima de 3.000 habitatges d'ús turístic. Parera va anunciar que la recorreran perquè no sigui «tan restrictiva» i no descarta portar-la als tribunals.

El president de l'associació gironina també va realitzar una petició als portals d'Internet que cerquen apartaments. Parera creu que aquestes eines de cerca «tenen les dades més fiables». Una d'aquestes eines, segons el president de l'ATA, seria que «se'ls obligués a posar» el número de registre de l'habitatge que hi ha a lloguer per tal de «poder detectar» aquells que són il·legals. En aquest sentit, Lluís Torrent va reclamar que també la publicitat dels habitatges turístics tingui, de manera obligatòria, la identificació del registre.