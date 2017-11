Presenten una nova moció de censura a Setcases

Els tres regidors de l'equip de govern de Setcases (Ripollès) han tornat a presentar aquest divendres una moció de censura per fer fora l'actual alcalde Carlos Fernández. Ja ho van intentar el mes passat però la secretària municipal va concloure que no complia els requisits legals de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i que no es podia fer. Els impulsors, però, van decidir consultar-ho a la Junta Electoral Central el 3 de novembre passat i ara els ha donat la raó amb una resposta vinculant, on es remet a circumstàncies similars a aquest poble de 200 habitants i amb llistes obertes. Si tot va sobre el previst, la moció de censura es farà en el ple del pròxim 1 de desembre.

La consulta que li van fer concretament a la Junta Electoral Central feia referència concretament a si un poble d'uns 200 habitants i llistes obertes li era d'aplicació el paràgraf segon i tercer de l'article 197.1 a) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, relatiu a les majories necessàries per tal que pogués prosperar una moció de censura.

Aquesta reforma es va realitzar el 2011 per evitar el transfuguisme, modificar la voluntat popular i canviar els governs municipals. Per aquest motiu es van incloure aquests paràgrafs, qüestionats en la seva aplicació en el cas de Setcases, que diuen concretament que tot i que la moció de censura ha de ser proposada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació Local, en el cas que algun d'aquests formi o hagi format part del grup polític municipal al que pertany l'alcalde, aquesta majoria absoluta exigida "es veurà incrementada en el mateix número de regidors que es trobin en aquesta circumstància". Això és el mateix que dir que "els regidors que formen part de la llista de l'alcalde al que se li proposa la moció no podran votar en contra de la moció", expliquen en un comunicat els regidors impulsors de la moció.

En el text, expliquen que la JEC va emetre una resposta vinculant el 10 de novembre basant-se en acords ja presos en circumstàncies molt similars. En ella, es diu que aquests dos paràgrafs no es poden aplicar perquè impediria una moció de censura contra l'alcalde i seria una "irresponsabilitat política", essent "contrari" al que estableix justament aquest reglament, a l'article 197.1 i també a la constitució i lliure accés a la funció pública.

En el comunicat també es diu que un magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Burgos va tractar un cas similar i va concloure que "qui realment actua com a trànsfuga és l'alcalde que és el que s'ha separat del grup fent la seva pròpia política". A més a més, també es va considerar que la llei no pot obligar a seguir governant un alcalde que no compta amb gairebé cap suport, com és el cas de Setcases.



El ple es podria fer l'1 de desembre

És per tot això que els tres regidors han decidit tornar a registrar una nova moció de censura. Si tot va sobre el previst, es podria celebrar en el ple del dia 1 de desembre.

Els tres regidors que han presentat les dues mocions són Santi Molas, Anna Vila i Joan Casadevall (l'únic del PDeCAT). La primera s'havia de celebrar en un ple el 17 d'octubre però la secretària municipal, que inicialment havia fet un informe favorable, va deixar-ho en suspensió arran de les al·legacions que va presentar el mateix alcalde. Finalment, la secretària va emetre un nou informe on deia que la moció no s'ajustava a la legalitat.

Aquests regidors són els mateixos que fa unes setmanes van demanar un ple extraordinari perquè l'Ajuntament donés suport al Referèndum de l'1-O, atès que l'alcalde no era partidari de cedir els espais municipals. Finalment, el ple va votar-hi a favor malgrat que Fernández tampoc s'hi va sumar.

L'equip de govern està format per cinc regidors i no hi ha oposició. Fernández encapçalava la llista afiliada al PSC de Progrés Municipal i va ser proclamat alcalde tot i no ser el candidat més votat en les llistes obertes. En l'anterior legislatura també havia estat el batlle del municipi.