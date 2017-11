Ripoll identifica autors de bretolades per Tots Sants i els ofereix autodelatar-se

L'Ajuntament de Ripoll ha advertit a través de les xarxes socials que abans de procedir a denunciar i comunicar a la fiscalia de menors els danys públics causats per les bretolades de la nit de Tots Sants, ofereix la possibilitat de confessar els fets als seus autors.

Durant la revetlla de Halloween, el centre va ser escenari de diferents accions protagonitzades per joves que van llençar ous, destrosses al mobiliari urbà i van protagonitzar corredisses amb la policia local. La regidora de seguretat, Dolors Vilalta, va advertir que identificarien els autors a través de les càmeres de control de trànsit.Ja es tenen alguns indicis de nois menors d'edat que hi haurien participat i que volen esmorteir el càstig. Vilalta explica que els autors confessos es portaran a la taula de reparació per tal de reflexionar sobre una actuació «on van passar-ho bé durant uns minuts però pot tenir conseqüències posteriors» i no faran públics els noms. L'Ajuntament no té previst que tingui un cost econòmic perquè és conscient que ho acabarien assumint les famílies, i dona prioritat a altres formes amb serveis comunitaris.

Els particulars que hagin patit danys a les seves propietats poden denunciar-ho als Mossos, tot i que aleshores la compensació ja no serà amb serveis a la comunitat.