Els tres videos més vistos de la setmana

El Circ de Nadal de Girona serà aquàtic amb 25 artistes, pista d'aigua i fonts artificials

El Gran Circ de Nadal de Girona sobre Aigua tornarà aquestes festes durant sis dies, del 26 al 31 de desembre amb un nou espectacle. En la quarta edició es comptarà amb la participació de 26 artistes arribats de 8 països que oferiran 16 atraccions. Hi haurà una gran pista aquàtica amb 120.000 litres d'aigua. Els espectacles es faran sobre la pista, amb fonts sincronitzades i pluja artificial. L'atracció estrella del Circ de Nadal de Girona serà un número de funambulisme dels bielorussos Troupe Peshkov.

Enxampat un kamikaze en direcció contrària a l'N-II

Els conductors que circulen habitualment per la carretera i fins i tot aquells que ho fan més esporàdicament estan farts de veure imprudències greus d'altres usuaris. En la majoria d'aquests casos és difícil poder ensenyar el que ha passat als coneguts o, fins i tot, denunciar-ho a la policia. En aquesta ocasió, però, ha estat diferent. Un conductor imprudent va ser enxampat per un altre usuari amb un càmera fixa que té instal·lada al seu vehicle. L'aparell va captar la maniobra i les imatges han acabat al taulell de denúncies dels Mossos d'Esquadra.

La rebuda de Forcadell al Parlament

La presidenta del Parlament va abandonar la presó després de pagar la fiança. Els diners provenen de la caixa de solidaritat recaptada per l'Assemblea Nacional Catalana. La resta de membres de la mesa tenen fins dijous que ve per fer el pagament, excepte Joan Josep Nuet, per a qui no es va demanar presó condicional. En arribar al Parlament, Forcadell va rebre els aplaudiments dels treballadors de la Cambra.