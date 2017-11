Un ajut millorarà l´àpat de 83 infants del Ripollès

El Consell Comarcal del Ripollès i l'Obra Social La Caixa han establert un acord pel qual l'entitat bancària ha fet un donatiu de 5.000 ?. Els diners són per combatre els efectes de la pobresa entre la població infantil de la comarca.

A l'acte de donació, fet el dimecres, dia 15 de novembre, Elisabeth Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès va explicar que el donatiu permetrà «complementar els ajuts de menjador escolar per a famílies que no poden fer front als pagaments». També se'n destinarà una part a aquelles que no tenen accés a les beques ordinàries per al servei. Va concretar que aquests diners beneficiaran 83 infants de la comarca.