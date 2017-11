La Costa Brava va a Suècia i Dinamarca

L'oferta turística de la Costa Brava i les comarques de Girona s'ha donat a conèixer aquesta setmana als països nòrdics.

Els dies 14, 15 i 16 de novembre, es va dur a terme a Copenhaguen i Estocolm, capitals de Dinamarca i Suècia, respectivament, un cicle de presentacions promocionals i de trobades comercials de l'oferta turística de les destinacions turístiques gironines adreçada a trenta agents de viatges i operadors turístics, trenta-tres bloguers de turisme i viatges, i trenta-cinc periodistes i líders d'opinió de mitjans de comunicació d'ambdós països. En l'acció han participat nou entitats i empreses gironines de la demarcació.

L'any 2016 Catalunya va acollir 746.100 turistes nòrdics, un 4,2 % del total de turistes estrangers a Catalunya. Amb 184,6 euros de despesa mitjana per persona i dia, i 1.014 euros de despesa mitjana per viatge, són els turistes europeus amb la despesa per persona i dia més alta.