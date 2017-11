Els lladres de cases del Pla de l'Estany s'estenen també cap a punts de la Garrotxa

Els Mossos d'Esquadra segueixen darrere dels lladres que entren en cases del Pla de l'Estany. Uns malfactors que també haurien estès les seves actuacions cap a la Garrotxa. Haurien actuat en municipis propers a la comarca com Besalú, Argelaguer, entre d'altres. El curiós d'aquest grup criminal que s'apunta que ve de fora i actua a la demarcació, és que sempre actua en una franja horària concreta: al vespre i entre les sis i les nou de la nit. I fins i tot algun veí se'ls ha trobat a casa. Roben joies i diners. Porten una trentena de robatoris amb força en domicilis de la zona.

Aquest fet ha facilitat la descripció dels lladres als Mossos així com el tipus de vehicle amb què se'ls ha vist fugir. En tancar l'edicició no se'ls havia pogut detenir però les tasques d'investigació dels Mossos cada cop els tenen més encerclats i podria ser en breu que se'ls pogués detenir.

Aquest mateix dijous al vespre es va muntar un macrocontrol policial a l'autovia de Banyoles i on es va identificar diversos conductors i es van escorcollar els vehicles però no se'ls va aconseguir localitzar. La presència policial al Pla de l'Estany és visible i constant sobretot en pobles com Cornellà del Terri i Porqueres a més de Banyoles i Serinyà.

Per impedir la proliferació de robatoris, els Mossos han muntat un dispositiu de seguretat en el qual participen agents de la comissaria del Pla de l'Estany, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) la unitat d'investigació i la Policia Local de Banyoles. De moment, però, la banda organitzada que assalta habitatges encara no s'ha pogut desmantellar.