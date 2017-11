Denuncien una possible agressió a una parella gai en un tren regional

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha denunciat una possible agressió física per motius d'orientació sexual a una parella gai en un tren regional que cobria el recorregut Girona-Barcelona. L'OCH ha explicat que les víctimes són una parella de dos nois, de poc més de 20 anys, que viatjaven en un tren regional diumenge a la tarda quan l'agressor, un home d'uns 30 anys, va donar un cop de puny amb la mà tancada al cap d'un dels nois, ''de forma gratuïta'' al·legant que ''l'havien mirat''. El noi va resultar ferit amb contusions. Les dues víctimes han documentat les agressions als Mossos d'Esquadra i rebran atenció psicològica a l'Observatori. El president de l'Observatori ha demanat poder identificar els agressors a través de les càmeres de seguretat del comboi perquè el fet no quedi impune.

L'OCH també ha traslladat la informació als diferents grups parlamentaris i al responsable de delictes d'odi i discriminació dels Mossos d'Esquadra perquè es doni resposta a aquest fet ''com més aviat millor''.

L'entitat també ha recordat que s'està intentant posar en contacte amb el màxim responsable de Renfe per treballar en un protocol LGTBIfòbic específic en aquest mitjà de transport públic, ja que en els darrers 5 anys, se n'han registrat 6 casos.