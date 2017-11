La Garrotxa estudia un sistema de recollida personalitzat i amb contenidors tancats

La Garrotxa vol aprovar l'any que ve nous sistemes de recollida de deixalles que siguin més selectius que l'actual. Per això, aquest estiu, el Consell Comarcal va començar a provar diferents models en localitats com Santa Pau o a Sant Joan les Fonts per comprovar quin encaixaria millor amb les característiques de la comarca i permetria incrementar l'índex de reciclatge per habitant. I de moment, n'hi ha un que s'ha imposat per sobre de la resta: el dels contenidors tancats i les bosses personalitzades.

Almenys aquesta és la conclusió a la qual van arribar els representants del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, a partir de les proves realitzades a l'estiu, en una reunió celebrada el passat 7 de novembre, amb alcaldes i regidors de la comarca. Amb aquest sistema, els usuaris disposen de dues bosses setmanals per a la fracció resta amb una capacitat de 30 litres i de tres bosses setmanals amb capacitat de 30 litres per a envasos lleugers, totes elles personalitzades. Els contenidors resten tancats, i només els poden obrir els veïns de la zona amb una targeta identificadora. D'aquesta manera, es pot marcar el traçat i la quantitat de residus generats per cada llar. Aquest sistema és el que s'ha aplicat a Argelaguer i ha donat tan bons resultats que l'Ajuntament ja ha demanat que s'implanti definitivament. El consistori defensa que és el que més bé pot servir per aplicar una taxa de recollida de residus segons la producció de cada casa. Tot i això, no serà fins al gener quan es posarà nota final a cada sistema i es decidirà quin aplicar a cada poble, ja que els ajuntaments podran triar entre més d'un model, si és l'opció més adequada per a les seves localitats.

De la resta de sistemes provats, el porta a porta és el més conegut. En aquest cas, les experiències es fan al barri de les Olletes de la Vall d'en Bas i no han donat tan bons resultats com el dels contenidors tancats. De fet, en localitats com Sant Joan de les Abadesses, pioners en el porta a porta, ja han debatut els resultats d'aquest sistema en el ple. Besalú ha de començar la recollida porta a porta, pel seu compte, a començaments de l'any vinent. El sistema amb menor resultat de selecció dels que s'han provat ha estat el que s'aplica al barri de la Roureda a Sant Joan les Fonts. És un model que no suposa un canvi en els hàbits dels veïns a l'hora de llençar els seus residus als contenidors. Els ciutadans disposen d'unes bosses personalitzades per a envasos lleugers i per a la fracció resta, i a partir d'aquí, gràcies a aquestes bosses es pot relacionar el productor amb la bossa.

El que està en prova al barri de can Blanc-can Jofre i can Potxa de Santa Pau és un sistema situat entre el de les bosses de Sant Joan les Fonts i els dels contenidors personalitzats d'Argelaguer. Aquest model es diferencia de l'anterior perquè el ciutadà no té assignat un contenidor concret, sinó que pot fer ús de qualsevol dels contenidors instal·lats, però se li demanarà que cada cop que l'utilitzi, s'identifiqui. A Santa Pau, han aconseguit una important millora en la recollida d'envasos i un millor grau de netedat dels contenidors. El problema l'han tingut en la fracció resta, que és on els productors no acaben de sortir-se'n. Ara l'Ajuntament valora la possibilitat de posar compostadors en alguns indrets del nucli antic. De moment, a Mieres n'ha posat dos i els funciona i a la Vall d'en Bas n'han posat un en període experimental

La voluntat és aconseguir millorar els percentatges de reciclatge per tal d'aturar la pujada de la taxa de recollida. La recomanació és una puja del 4,5% per al 2018, però de moment hi ha ajuntaments que no l'apliquen.