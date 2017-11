Botiguers regalen 2.000 euros a Blanes

Els comerciants de Blanes van repartir dissabte 30 premis de 100 i 50 euros entre els seus clients. Els vals sumen un total de 2.000 euros, que tots els guanyadors es podran gastar en les botigues que participen a la Campanya de Tardor 2017. La inicitativa és de l'Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) per premiar la fidelitat dels seus clients.

Els comerços que participen a la campanya són: Can Burguet, Can Josep, Can Queldra, El Tall, Pastisseria Orench, Peixos Sala, L'Arcada Galeria d'Art, Alemany, Subliminal, Dolors Checa, Sabateria Sagrera, The Shoes House, Xacar, Euronics Blanes, Dakota Skate, Dakota Sport, Esports Perpiñà, Els Sabons de l'Eva, Eurekakids, La Casa Groga, Joieria Grau, Dolors Íntim, Raval Llenceria, Cave Canem, Daina Wear, Dakota, Déjà Vu, Ernie Grober, Grace &Grace, Liberty, Metropolis, Saura, Women-05, Saraco, Òptica Muralla, Sanjuan òptics, Papereria Bitlloch, Casa Ros i Perfumeria Júlia.