Els castellers de les Gavarres celebren el seu segon aniversari

La colla castellera de les Gavarres va celebrar aquest passat cap de setmana el seu segon aniversari. Els castellers, vestits de color marró, van començar la seva activitat l'any 2015.

Els actes de celebració es van dur a terme als municipis de Caldes de Malavella i Riudellots de la Selva, on van aixecar-se diversos pilars.

La festa va continuar a Llagostera, on es va aixecar el primer castell de la colla el setembre de 2015, amb una cercavila animada per la colla gegantera des de la plaça Catalunya fins a la plaça del Castell, on va tenir lloc una exhibició amb la participació dels Castellers de Figueres i Els Esperxats de l'Estany, padrins de la colla de les Gavarres.