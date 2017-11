Girona és la novena zona d'Espanya amb més casos de tràfic de drogues

El tràfic de drogues s'ha convertit en un dels delictes més recurrents a les comarques de Girona i, de fet, en els primers nou mesos de l'any la policia ha destapat fins a 375 casos a la demarcació. Això representa un creixement del 8,1% respecte l'any passat pel mateix període, quan se'n van donar fins a 347.

Això la converteix en la novena província amb més casos de tràfic de drogues entre el gener i el setembre d'aquest any. El primer lloc del top 10 és per a Madrid amb 1.161 casos i un creixement del 7,2 respecte el mateix període del 2016. La segona posició l'ocupa la província de Barcelona amb 1.144 fets i el tercer esglaó és per Màlaga amb 750 fets.

Una de les substàncies estupefaents estrella de la província de Girona és la marihuana i una mostra d'això és que, durant l'any 2016, gairebé es va duplicar la quantitat intervinguda d'aquest tipus de droga. En total, es va evitar que entressin al mercat negre més de 4 tones de marihuana, una xifra superior a la de l'any anterior, quan se n'havien comissat fins a 2.293 quilos. De fet, el 2016 és l'any en què s'ha requisat més marihuana a Espanya i a Girona concretament, es van comissar 4.380 quilos.

En el conjunt de l'Estat, la intervenció es va elevar fins als 21.138 quilos, un increment del 30% respecte als quilos confiscats durant el 2015, quan se'n van treure fora del canal de distribució fins a 15.915 quilos.

Aquesta dades procedents del Ministeri de l'Interior mostren també que aquesta droga no és que s'introdueixi de forma il·lícita a Espanya, sinó que es cultiva il·legalment als territoris de l'Estat. La zona de l'Empordà és una de les àrees on més se n'ha localitzat.

Les altres drogues que també es troben més a les comarques de Girona i que localitzen les policies són l'heroïna i la cocaïna.

Si s'analitza el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior que abraça de gener a setembre també es pot veure en quins dels municipis més grans de 30.000 habitants hi ha més fets relacionats amb el tràfic de drogues.

Aquests són Lloret de Mar i Figueres. Aquest darrer, per la seva proximitat geogràfica amb la frontera, ja que molts clients són francesos, i també perquè s'hi han localitzat força plantacions de marihuana, una de les raons per les quals hi ha un alt nombre de casos. En total se n'han donat 35.



80 casos a Lloret

Lloret, en canvi, és qui ocupa el primer lloc del rànquing amb 80 fets. Es tracta d'una població turística on sovint hi ha comisos o, fins i tot, algun desmantellament de punts de venda de droga. El tercer lloc és per a Girona, amb 22 infraccions d'aquesta tipologia.

De la resta d'indicadors del balanç que també van en augment cal destacar els delictes de sang. Segons el balanç del Ministeri de l'Interior s'han donat cinc casos d'homicidis o assassinats consumats, mentre que el 2016 en van ser dos. I pel que fa a a les temptatives d'assassinat i homicidi, aquests han pujat estrepitosament, un 300%, de tres casos fins als 12 d'aquest 2017.