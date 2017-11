Micromecenatge en benefici de l'Agrupació Forestal de Girona

Una desena de joves d'entre 24 i 29 anys han obert una campanya de micromecenatge a Internet per recollir fons que donaran a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Girona, amb l'objectiu d'ajudar-la a renovar equipaments. El seu propòsit és donar suport a una organització clau en situacions d'incendis que se sosté amb voluntariat i, alhora, contribuir a preservar el patrimoni natural.

Les donacions es canalitzen a través de la plataforma virtual Verkami, on s'ha creat la pàgina «Cuidem els nostres boscos ajudant els ADF Girona» i es poden fer contribucions a partir de 5 ?. El sistema preveu set franges econòmiques, amb una contraprestació diferent per a cada cas. Els diners serviran per millorar l'equipació de l'agrupació.

Les persones que donin 5 euros rebran un diploma d'agraïment; les que n'aportin 15 podran fer una excursió en família al castell de Sant Miquel, amb els ADF gironins i els promotors del Verkami; i si són 25, a la sortida s'hi afegirà un diploma. Un donatiu de 35 euros donarà dret a participar en un taller de manualitats amb material reciclat, per a infants i a càrrec d'una mestra, a la Vall de Sant Daniel. El mateix paratge que acollirà un taller d'hort urbà en família per als donants de 50 euros. Els que n'aportin 100 ho podran fer tot; i, finalment, una donació de 250 euros permetrà fer nit en un apartament rural a la Vall del Llémena.



Obert fins al 17 de desembre

Els promotors de la iniciativa s'estan formant en Intraprenedoria a l'Estació Espai Jove de Girona, una varietat d'emprenedoria centrada a potenciar les competències personals perquè cadascú aporti el millor de si mateix a una empresa. En el marc d'aquest curs, i després de sospesar diferents projectes al voltant del medi ambient, van decidir tirar endavant aquesta campanya de micromecenatge en benefici de l'ADF gironina.

Un dels impulsors del projecte, Ferran Guerrero, es va mostrar satisfet del ritme d'adhesions, que en 10 dies ha reunit una quarta part dels 2.000 euros fixats com a objectiu. El Verkami estarà obert fins al 17 de desembre i aquest cap de setmana ja ha aconseguit la implicació de 24 mecenes. Guerrero va explicar que els diners donats revertiran en la compra de material de l'ADF, per tal de donar resposta a alguna de les seves necessitats.

A banda d'ajudar una causa que els sembla justa, els impulsors de la campanya volen contradir alguns dels prejudicis que pesen sobre els joves, en el sentit que no s'impliquen o dediquen esforços a accions solidàries.



Sobradament preparats

El grup està format per graduats universitaris o en un cicle formatiu superior, com és el cas de Ferran Guerrero, que ha cursat Administració i Finances, que estan sense feina. Entre ells hi ha un enginyer, un arquitecte, un psicòleg, un ambientòleg, un geòleg o un graduat en ADF que, alhora que busquen feina, milloren la seva preparació amb cursos com el que realitzen a l'Estació Espai Jove, dintre d'un programa de Garantia Social. A banda del Verkami, on es poden veure dues entrevistes a integrants de l'agrupació forestal, també fan un seguiment de la seva activitat en una pàgina de Facebook.