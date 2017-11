Els Mossos interposen 2.608 denúncies en deu mesos a gironins que utilitzen el mòbil mentre circulen

Els Mossos d'Esquadra han interposat 2.608 denúncies en deu mesos a conductors a la província de Girona que manipulaven al mòbil mentre anaven al volant.

Es tracta d'una xifra destacable ja que supera el nombre d'actes aixecades per aquest cos policial en vies interurbanes de gener a octubre de l'any passat en un 7%. Llavors, els Mossos de Trànsit van incoar 2.444 denúncies.

Les altres infraccions que els Mossos d'Esquadra de Trànsit denuncien més a Girona són aquelles que fan referència a no cordar-se el cinturó o no portar el sistema de retenció infantil (1.583 denúncies); no portar casc si es va amb moto o bé no se'n fa un ús adequat portant-lo descordat (40 denúncies) o els avançaments incorrectes (770 denúncies).

Aquesta dades les ha donades la cap del Servei Territorial de Trànsit de Girona (SCT), Núria Gómez aquest matí durant la presentació d'una nova entitat per prevenir els sinistres de trànsit i ajudar les víctimes o els seus familiars. Es tracta de la Delegació a Girona de l´Associació de Prevenció d´Accidents de Trànsit (P(A)T).

Gómez ha destacat que enguany ja hi ha hagut 27 morts a la xarxa viària de Girona, el que representa una víctima mortal més que l'any passat fins a 31 d'octubre. La representant del SCT ha reclamat més responsabilitat al volant i ha recordat que l'objectiu de Trànsit és el de zero víctimes pel 2050.

També ha lamentat que el col·lectiu de motoristes sigui un dels que ha rebut més enguany amb 7 de les 27 víctimes mortals.