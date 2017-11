Baixen els universitaris de fora de la província que s´hi desplacen per estudiar

El percentatge d'alumnes universitaris que resideixen fora de les comarques gironines però que estudien a la demarcació s'ha anat reduïnt en els darrers cursos fins a situar-se a nivells anteriors al 2011. Dels 12.486 alumnes universitaris que estudiaven a la província de Girona durant el curs 2015/2016, 3.567 vivien fora de la demarcació, el que representa el 28,5% del total, segons les dades de Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2015-2016 que ha publicat recentment l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, i que analitza els alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi.

La xifra del darrer curs analitzat per l'Idescat suposa un descens important respecte l'anterior, ja que el curs 2014/2015 els universitaris provinents d'altres demarcacions suposaven el 33,2% del total, la proporció més alta dels darrers anys, amb 4.153 estudiants no residents dels 12.504 que hi estudiaven.

I si bé el curs 2014/2015 va ser el que va registrar el percentage més elevat d'alumnes no gironins, les dades de l'Idescat recullen que la proporció no ha baixat del 29% com a mínim des del curs 2011/2012, el primer del qual hi ha dades.

En total, el curs passat residien a les comarques gironines 14.066 persones que cursaven estudis universitaris, un 0,55% menys que el curs anterior, quan eren 14.144.

D'aquests 14.066 alumnes residents, gairebé sis de cada deu estudiaven a la província de Girona. Són 8.101 persones, el que representa el 57,6% del total: 1.600 cursaven ensenyaments universitaris al mateix municipi on vivien i 6.501 es desplaçaven per estudiar en un altre municipi, però dins de la demarcació. Pel que fa als estudiants gironins que estudiaven fora de la província, representen el 42%, i eren 5.965 persones.

Per comarques, la totalitat dels universitaris residents a l'Alt Empordà (2.198), Baix Empordà (2.269), Cerdanya (214), Garrotxa (1.062), Pla de l'Estany (695), Ripollès (447) i Selva (2.906) es desplaçaven per estudiar fora de la comarca.

En el cas del Gironès, que concentra els centres d'ensenyament universitaris de la demarcació, tenia 4.320 alumnes residents, el gruix dels quals estudiava a la comarca. Són 2.888, gairebé el 67% del total: 1.600 vivia al mateix municipi on estudiava i 1.288, en una altre localitat. Pel que fa als residents que cursaven estudis universitaris fora de la comarca, són 1.432.



El 74% de catalans es desplaça

En el curs 2015–2016, gairebé tres de cada quatre estudiants es desplaçava. Concretament, el 74,5% dels 154.907 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 23 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Hi ha una forta variació territorial en el percentatge d'alumnes que estudiaven en el mateix àmbit on residien. Així, la majoria dels alumnes residents a l'àmbit Metropolità (94,3%) estudiaven al mateix àmbit on residien. En una situació intermèdia hi havia els alumnes residents al Camp de Tarragona (67,5%) i a Ponent (61,0%). Finalment, el percentatge d'alumnes que estudiaven al mateix àmbit on residien era més baix entre els alumnes residents a les Comarques Centrals (27,9%), el Penedès (6,9%), i les Terres de l'Ebre (3,5%). A l'Alt Pirineu i Aran no hi ha cap centre d'ensenyament universitari i els 1.085 alumnes que hi residien s'havien de desplaçar fora per estudiar.