Banyoles promou l'ús de la bicicleta amb activitats

Banyoles promou l'ús de la bicicleta amb la Setmana de la Mobilitat, una campanya conjunta de tots els grups municipals. S'han editat sis cartells i material pedagògic que es repartirà a tots els habitatges amb consells que els ciclistes respectin les normes de circulació i que utilitzin el casc, que és obligatori en vies interurbanes però també es recomana per la ciutat, i tenint en compte que és obligatori sempre per als menors de 16 anys. També es recomana als ciclistes que es facin veure amb armilles o braçalets reflectants, que estacionin la bicicleta en llocs habilitats, que no circulin per les voreres llevat que hi hagi un carril bici i que sàpiguen quan tenen prioritat de pas.

Avui es visitaran les escoles per difondre el contingut del material editat, dijous els regidors i faran recorreguts amb mitjans de transport diferents i a peu entre uns mateixos punts, divendres es farà un taller de reflectants conjuntament amb l'Escola de Natura, i el dissabte serà el torn per un circuit de bicis amb senyals a la plaça de les Rodes.