Busquen un veí de Ribes de Freser de 91 anys desaparegut des d'ahir

Els Mossos d'Esquadra i els Bombers busquen un veí de Ribes de Freser de 91 anys que ahir a la tarda va anar a passejar i no va tornar a casa.

La família el va cercar per la zona on sol caminar però no el van poder localitzar. Pels volts de les vuit del vespre, van presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra de Ripoll.

A partir d'aquí es va muntar un dispositiu de recerca que avui a les nou del matí s'ha reprès i on hi participen els Bombers, els Mossos d'Esquadra i familiars.

Per part dels Bombers hi ha desplaçats fins al lloc, els especialistes en rescats de muntanya (Grae), la Unitat Canina així com l'helicòpter. I els Mossos també hi tenen la Unitat de Muntanya, diverses patrulles i s'hi podria incorporar el mitjà aeri.

La recerca que es va fer tan bon punt es va conèixer la desaparició es va centrar per la carretera de la Bruguera i la de Queralbs. Zones que es tornaran a pentinar així com la rodalia al llarg del dia.

El desaparegut es diu Josep Serradell, té 91 anys i no se'n sap res des d'ahir a al tarda.

Quan va sortir a passejar portava una jaqueta verda i un texans blau fosc. Té els cabells blancs, porta ulleres i bastó per desplaçar-se.