La ciència mobilitza l'institut Puig Cargol

Gimcana matemàtica organitzada per l´alumnat de 2n d´ESO.

Una mostra d'experiments a càrrec de l'alumnat de Batxillerat, una xerrada sobre el funcionament del cervell oferta pel degà de la Facultat de Medicina de la UdG o una Gimcana Matemàtica per als estudiants de 2n d'ESO han estat algunes de les activitats principals de la Setmana de la Ciència a l'institut Puig Cargol, de Calonge-Sant Antoni.

Les activitats de la setmana passada estan pensades i coordinades pels departaments de Ciències, Tecnologia i Visual i Plàstica per incentivar l'interès de l'alumnat en el món de la ciència a partir d'activitats pràctiques i lúdiques. Alhora, és una oportunitat per vincular tots els centres educatius de la zona, tant els de Secundària com els de Primària.