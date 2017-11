Creu Roja comença la campanya de recollida de joguines a Girona

Tret de sortida de la campanya que Creu Roja Joventut engega cada Nadal per recollir joguines. A les comarques gironines, l'edició d'enguany preveu arribar a més de 3.600 infants en situació de vulnerabilitat, una xifra lleugerament inferior als 4.189 de l'any passat a causa de la "lleugera" recuperació econòmica. Aquesta previsió s'ha fet tenint en compte la demanda de les assemblees locals i comarcals de Creu Roja que participen en la campanya per donar resposta als casos de famílies derivades pels serveis socials de cada localitat. Calculen que han de recollir prop de 7.200 joguines en una campanya que durarà fins al 3 de gener. Recorden que han de ser noves, que han de promoure el joc cooperatiu i no han de ser bèl·liques ni sexistes. La recollida es farà a més de 50 municipis de Girona en diferents punts i amb la participació de més d'un centenar de voluntaris.

La 25a campanya de joguines porta el lema 'Els seus drets en joc' amb l'objectiu de garantir un any més el dret dels infants al joc i recollir joguines per nens en situació de vulnerabilitat. També es pretén sensibilitzar la població sobre el valor educatiu del joc i la seva importància en el seu desenvolupament.

Per això, Creu Roja Joventut sol·licita que les joguines siguin noves, ja que defensen que tots els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies. També demanen que no siguin bèl·liques ni sexistes, que siguin sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc cooperatiu.

També fan una crida al suport d'empreses, comerços i entitats en aquesta campanya. Es pot fer de diferents maneres. Des de la donació de joguines en espècie, en forma d'aportacions econòmiques o fins a cessió d'espais per a la recollida de joguines, entre d'altres.

S'habilitaran diferents punts arreu de les comarques de Girona per a la recollida de joguines, que es poden consultar al web www.lajoguinaeducativa.com. També es pot col·laborar amb la campanya fent una donació econòmica a través del número de compte ES03 – 2100 – 0002 – 5802 – 0170 – 8014.