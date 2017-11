Les denúncies per utilitzar el mòbil al volant es disparen

Agafar el mòbil, telefonar, enviar un missatge de text o un Whatsapp. Són conductes totalment prohibides quan s´està al voltant però que molts conductors segueixen obviant i els representen sancions econòmiques i pèrdues de punts del permís de conduir. A més, són formes d´anar al volant que poden provocar un accident de trànsit i causar fins i tot la mort d´altres usuaris de la via. Els Mossos d´Esquadra han interposat 2.608 denúncies en deu mesos a conductors a la província de Girona que manipulaven el telèfon mòbil mentre circulaven per vies interurbanes.

Es tracta d´una xifra destacable ja que supera el nombre d´actes aixecades per aquest cos policial en vies interurbanes de gener a octubre de l´any passat en un 7%. Llavors, els Mossos de Trànsit van incoar 2.444 denúncies.

Les altres infraccions que els Mossos d´Esquadra de l´Àrea Regional de Trànsit (ART) denuncien més a la demarcació de Girona són les que fan referència a no cordar-se el cinturó o no portar el sistema de retenció infantil (1.583 denúncies); no portar casc si es va amb moto o bé no se´n fa un ús adequat portant-lo descordat (40 denúncies) o els avançaments incorrectes (770 denúncies). Aquestes dades les va fer públiques ahir la cap del Servei Territorial de Trànsit de Girona (SCT), Núria Gómez, durant la presentació d´una nova entitat per prevenir els sinistres de trànsit i ajudar les víctimes o els seus familiars. Es tracta de la Delegació a Girona de l´Associació de Prevenció d´Accidents de Trànsit (P(A)T).

Gómez va destacar que enguany ja hi ha hagut 27 morts a la xarxa viària de Girona, el que representa una víctima mortal més que l´any passat fins a dia 31 d´octubre. La representant de l´SCT a la demarcació de Girona va reclamar més responsabilitat al volant i va recordar que l´objectiu és el de zero víctimes per al 2050.



Alerta pels motoristes

També va lamentar que el col·lectiu de motoristes sigui un dels que ha rebut més enguany, amb 7 de les 27 víctimes mortals. Es tracta d´un grup de conductors dels més sensibles, ja que si pateixen un accident de trànsit moltes vegades surten malparats perquè no tenen la mateixa protecció que un conductor d'un turisme, ja que el cos de la persona es converteix en el xassís de la motocicleta.

Durant els primers deu mesos de l´any s´han produït un total de 2.480 accidents de trànsit en vies interurbanes i d´aquests, 1.192 han comptat amb víctimes -s´hi comptabilitzen els morts i ferits-. Del total de sinistres viaris, hi ha hagut 27 víctimes mortals. De tots els sinistres entre gener i octubre cal destacar també els que s´hi han vist involucrats els motoristes, el quals han tingut set baixes. Hi ha hagut un total de 316 accidents amb motos implicades i aquests, han acabat amb 327 conductors del vehicles de dues rodes ferits. La cap territorial de Trànsit a Girona va lamentar aquestes dades i va destacar que molts d´aquests accidents de trànsit es poden prevenir i posa d´exemple que «en 100 hi ha hagut errades del conductor». Gómez va fer una anàlisi de les causes més freqüents dels accidents que hi ha hagut a la demarcació durant aquests deu mesos. I en primer lloc hi ha la dels sinistres que succeeixen per la irrupció d´animals a la via, com el senglar.

En segon terme hi ha les errades dels conductors; en tercer lloc la falta d´atenció i aquí hi entraria per exemple, la utilització dels telèfons mòbils. En quarta posició, hi ha la infracció del conductor i finalment, en cinquena, l´excés de velocitat. Per posar fre a moltes de les conductes el Servei Català de Trànsit aposta per la prevenció i fa diverses campanyes encarades a col·lectius com ara: transport escolar, motoristes, entre altres.



Ajudar les víctimes d´accidents

Ahir es va donar a conèixer en un acte al col·legi de Periodistes una nova entitat encarada a la prevenció d´accident de trànsit i a donar suport a les víctimes i als seus familiars. Es tracta d´una delegació de l´Associació de Prevenció d´Accidents de Trànsit (P(A)T). Està formada per víctimes i familiars

El seu president,Pere-Joan Pujol, va destacar que «els accidents no són casuals ni fortuïts sinó que són fruit d´una acció o omissió i que la majoria són evitables». Va denunciar que fruit de modificacions legals, les imprudències lleus no estan penalitzades i que això provoca que les «víctimes quedin indefenses». I que per tal de lluitar-hi cal anar per la via Civil que «és la més cara». També va denunciar que la societat té una «tolerància excessiva amb el tema del consum d´alcohol» quan en canvi està darrere de molts accidents.

Un dels membres de l´entitat, Jordi Morales, víctima d´accident de trànsit, va dir que molts conductors es queden sense punts i quan els interpel·a en classes de recuperació d´aquests, no s´adonen que podrien ser ells les víctimes i també el botxí. Demana més conscienciació.

La nova entitat es reuneix el primer divendres de mes al Centre Cívic del Pla de Palau de Girona a dos quarts de cinc de la tarda. Els interessats poden contactar-hi a través de l´adreça de correu electrònic: pat-girona@pat-apat.org.