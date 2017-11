La Diputació aprova per unanimitat exigir l'excarceració dels presos i reconèixer el Govern "legítim"

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció per exigir l'excarceració "immediata de tots els presos polítics" i per reconèixer l'executiu encapçalat pel president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras com el "Govern legítim de la Generalitat de Catalunya". La moció, presentada inicialment pels grups del PDeCAT, ERC, la CUP i IdS, ha rebut també el suport dels diputats del PSC. La resolució també expressa el suport de la Diputació de Girona a la Mesa i al Parlament de Catalunya, exigeix la fi de la "judicialització de la política catalana", condemna "l'ús partidista amb què s'estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders", insta la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una mediació i exigeix "l'aixecament immediat" de l'aplicació de l'article 155.

La moció ha rebut el suport unànime de tots els diputats de la Diputació de Girona. El secretari ha llegit la part expositiva del text, que inclou sis acords. El primer rebutja "l'escala repressiva dels darrers mesos" i exigeix l'excarceració "immediata" dels presos polítics. El text recull que tant els exconsellers com els 'Jordis' "han actuat sempre pacíficament i democràtica, d'acord amb el mandat sorgit de les urnes".El segon acord resol considerar com a "Govern legítim de la Generalitat de Catalunya" l'encapçalat pel president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras.

El tercer punt expressa el "ple suport" a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s'han vist "desposseïts de les seves competències per l'aplicació indigna de l'article 155 de la Constitució espanyola".El següent apartat, el quart, exigeix "la fi de la judicialització de la política catalana" i condemna "l'ús partidista" amb què s'estan aplicant les lleis. També adverteix que això està "pervertint la separació de poders que qualsevol estat de dret digne ha de garantir".El cinquè acord insta la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una mediació política que "faciliti el diàleg i la cerca d'una solució política". Finalment, la moció exigeix l'aixecament "immediat" de l'aplicació de l'article 155.El portaveu del PSC, Juli Fernández, ha assenyalat que el seu grup sempre ha defensat la celebració d'un referèndum "legal i acordat" i que estan a favor de "defensar la democràcia".

"Tots els presos polítics han d'estar en llibertat perquè precisament el que ha mancat és política", ha afirmat Fernández. "El redactat l'hauríem fet diferent però donem suport a la moció perquè entenem que compartim l'esperit bàsic i tenim voluntat de suma", ha conclòs. El portaveu d'ERC, Pau Presas, ha celebrat que el grup socialista doni suport a la moció i espera que, a nivell general, el PSC i el PSOE "els escoltessin una mica més" perquè considera que, en altres àmbits, han adoptat una posició "lamentablement en contra a aquesta accions".

"Des d'ERC en reafirmem en el contingut de la moció, reclamem la llibertat per als presos polítics i el retorn dels exiliats", ha conclòs.El portaveu del PDeCAT, grup que governa a la Diputació, Albert Piñeira, també ha considerat que és "important" que l'acord s'adopti per unanimitat. "Qui posa o treu governs és la ciutadania a través del vot", ha recordat i ha celebrat que a la corporació aquesta moció hagi rebut el suport "de 27 dels 27".