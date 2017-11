La Diputació aprova un pressupost de 132,9 milions

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat un pressupost global de 132,9 milions d'euros per a l'exercici del 2018, un 9,4% més que l'any anterior.

La proposta de l'equip de govern del PDeCAT ha rebut l'aval dels diputats d'ERC, del PSC i d'Independents de la Selva (IdS) i només ha tingut el vot contrari del diputat de la CUP. Els grups que han donat suport als pressupostos han destacat, entre les partides, l'increment de 4 milions d'euros per al fons de cooperació local que incentiva les inversions municipals i que, amb aquest augment, arriba als 18,3 milions d'euros.

Per contra, la CUP ha lamentat que no s'aprofiti que hi ha més diners per donar impuls a altres àmbits estratègics com ara potenciar la diversificació econòmica o reforçar polítiques mediambientals. El pressupost no inclou cap partida per al remodelació de la Casa de Cultura perquè, segons ha detallat l'equip de govern, continuen treballant en la redacció del projecte.