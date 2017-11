Docents gironins dissenyen propostes didàctiques digitals i innovadores

Professionals de l'educació organitzats en 101 equips van participar dissabte, de manera simultània a les quatre capitals catalanes, en un projecte per dissenyar propostes didàctiques innovadores en l'àmbit digital. Ho van fer en el marc d'Eduhack, una iniciativa impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA. A Girona, 19 equips van treballar per definir reptes educatius encarats al futur.

Dissabte es va fer la primera sessió presencial i les propostes es desenvoluparan en un centenar d'escoles, amb 250 docents i 5.000 alumnes implicats, al llarg de dos cursos. L'objectiu és que la tecnologia mòbil sigui cada vegada més present a les aules.

L'Aula Magna Modest Prats, de la Universitat de Girona, va acollir una sessió de treball en què es va definir un repte educatiu relacionat amb el medi ambient, la societat i la tecnologia. En aquesta sessió inicial, els equips van generar idees per dissenyar i prototipar les propostes didàctiques que, en els propers anys, es posaran a prova als centres educatius catalans.

Tal com van assenyalar els seus promotors, EduHack és un projecte a llarg termini, pel que s'ha creat una plataforma digital on els equips participants trobaran eines i recursos per continuar desenvolupant les seves propostes. Aquesta plataforma també inclou espais de treball i de resolució de dubtes, experiències reals, casos d'èxit i el suport de mentors al llarg de tot el procés.



Plànol i museu interactius

De la primera edició, que es va celebrar al febrer de 2016, van sorgir propostes que, entre altres coses, aprofitaven la gamificació o la realitat augmentada.

Com a exemples, a través del joc Minecraft es va crear el plànol interactiu d'una escola i també es va generar una proposta perquè un grup d'alumnes de sisè de primària preparessin un tríptic interactiu per fer una visita virtual a un museu.