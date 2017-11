Ensenyament manté que convoca les oposicions aquest novembre

El Departament d'Ensenyament va assegurar ahir que manté les oposicions per a 2.000 places docents, tal com les va anunciar a finals d'octubre i va confirmar que la convocatòria oficial es publicarà aquest novembre, tot i que no va concretar la data exacta. Això vol dir que el Diari Oficial de la Generalitat té 10 dies per publicar l'anunci.

La Conselleria va desmentir que la intervenció del govern de l'Estat, amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, hagi frenat la convocatòria d'oposicions; almenys, fins ahir. La previsió que es manté és oferir 2.000 places per ingressar als cossos docents públics en els cossos de mestres, de professorat d'Arts Plàstiques i Disseny, d'Escoles Oficials d'Idiomes i de Secundària.