La Guàrdia Civil acusava dos gironins d'un delicte d'odi per una pintada a la seu d'Agissa

La Guàrdia Civil acusava els dos joves gironins a qui va citar com a investigats d'haver comès un delicte d'odi. Segons recull l'atestat que la benemèrita va fer arribar al jutjat, els estudiants havien fet una pintada contra el cos en una de les parets de la seu d'Agissa. La Guàrdia Civil sostenia que el graffiti s'havia fet de matinada, precisament poques hores després que tingués lloc el registre a la seu de l'empresa d'aigües. L'atestat recull que la pintada deia "Fora la Guàrdia Civil! Joves Gironès" i que dos policies espanyols van sorprendre i identificar els joves, Jordi Alemany i Lluc Huguet, quan empastifaven la paret amb aerosols. El cas, però, ha acabat en no-res, perquè el jutjat d'instrucció l'ha arxivat. Els dos joves es van negar a declarar divendres a la comandància de la Guàrdia Civil.

L'atestat de la Guàrdia Civil, a partir del qual el cos va citar els dos joves a declarar, els atribuïa un delicte d'odi. L'escrit que es va fer arribar al jutjat comença exposant que "la deriva independentista" que viu Catalunya, materialitzada amb la convocatòria del referèndum, s'ha acabat traduint en una "fractura total" de la societat.

L'atestat subratlla que, en aquest context, s'ha assenyalat tot allò que representa Espanya com "l'enemic" del poble català. A més, també diu que aquelles organitzacions que donen suport al procés sobiranista "minimitzen" els qui no combreguen amb aquesta ideologia. Davant d'aquesta situació, la Guàrdia Civil recorda que els cossos i forces de seguretat de l'Estat han extremat les mesures per prevenir actes vandàlics contra edificis públics.

A continuació, l'escrit es fa ressò de l'operatiu i els quinze escorcolls simultanis que hi va haver el passat 19 de setembre a Girona i altres poblacions. Tots ells, vinculats amb la investigació de possibles irregularitats a la societat d'aigües Agissa i a d'altres empreses (Girona SA i Prodaisa).

L'atestat subratlla que aquella va ser una actuació policial, però també hi afegeix que certs mitjans de comunicació van fer-se ressò de "manifestacions interessades" que vinculaven els escorcolls amb motius polítics.



"Fora la Guàrdia Civil! Joves Gironès"

A partir d'aquí, la Guàrdia Civil ja entra de ple a explicar per què va investigar els dos joves per delictes d'odi. L'atestat recull que, poques hores després que acabés el registre a la seu d'Agissa, una patrulla de policies espanyols va veure i identificar dos joves que feien una pintada amb aerosol en una de les parets de l'edifici.

Segons la benemèrita, els agents els van descobrir cap a un quart d'una de la matinada. L'atestat recull que el grafitti deia "Fora la Guàrdia Civil! Joves Gironès" i que, a més d'identificar els dos joves, la policia els hi va comissar dos pots de pintura en esprai i guants de làtex.



El cas, arxivat

El cas, però, ha acabat en un no-res. Divendres passat, els dos joves van negar-se a declarar davant la Guàrdia Civil, que els havia citat a les deu del matí. Van anar fins a les portes de la comandància, on hi havia una concentració de suport, però no van entrar-hi.

Tant Alemany com Huguet van explicar que no sabien de què se'ls acusava (un extrem que no s'ha conegut fins avui). També van assegurar que durant les darreres setmanes havien pres part en mobilitzacions independentistes, però que en cap moment la Guàrdia Civil els havia identificat.

Segons van explicar, només els van demanar el DNI en una ocasió. Van ser dos agents de paisà, que suposadament serien de la policia estatal, a la zona de la Devesa.

Després d'això, la Guàrdia Civil va tancar l'atestat i el va enviar el mateix divendres al jutjat de guàrdia. En aquest cas, Instrucció Número 1. I el mateix cap de setmana, el jutjat va disposar el sobreseïment de l'afer i, en conseqüència, va arxivar el cas.