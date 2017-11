Jutgen un home acusat d'abusar de la seva fillastra a Girona dels 7 als 15 anys

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat avui un home acusat d'haver abusat sexualment de la seva fillastra entre 1998 i 2006, mentre la nena tenia entre set i quinze anys.

La fiscal ha sol·licitat amb caràcter principal una petició de 32 anys de presó per quatre delictes d'abús sexual amb accés carnal perquè diversos dels delictes denunciats ja han prescrit.

Alternativament, l'ha tipificat d'abús sexual amb accés carnal continuat i la pena sol·licitada ha estat de deu anys de presó.

De la seva banda, la defensa ha demanat l'absolució al mantenir que els fets denunciats no són certs.

L'acusat, Serafín B.J., es va casar amb la mare de la víctima, que va néixer el 1991, quan la nena tenia uns quatre anys i es va divorciar el 2008.

La jove, que en l'actualitat té 26 anys, ha relatat, molt afectada, que no podia concretar la primera vegada que va abusar d'ella, perquè ho recorda des que tenia "ús de raó", però sí ha indicat que ja havia estat violada quan li va venir la menstruació, als nou anys.

La jove, que ha mantingut que per a ella era el seu "dia a dia", ha dit que respondre se li feia tan difícil com si a algú li preguntessin "quantes vegades en la seva vida ha menjat espagueti".

La víctima ha relatat que el seu padrastre aprofitava tots els moments en què la seva mare no estava per abusar d'ella on vivien, en una població de l'Alt Empordà, o a la casa de camp que tenien els seus avis en una comarca de Barcelona, o fins i tot en la furgoneta.

La jove, que no va denunciar els fets fins a 2015, ha mantingut que mai es va plantejar denunciar-lo perquè quan acabaven els abusos el veia "com un pare".

Els abusos van acabar quan ella tenia quinze anys, i només pensava a treure's la vida, segons ha explicat, i el processat va arribar un dia a casa i, al veure-la amb un ganivet dient que no podia més, li va treure i li va dir "que ja no ho faria mai més".

La nena no va explicar a ningú els abusos fins que, als setze anys, li va dir a la seva parella, que encara és la mateixa, que no era verge i ell va aconseguir que parlés fins a confessar que el seu padrastre havia abusat d'ella.

El jove no va parar fins a convèncer-la perquè li ho digués a la seva mare, cosa que no va fer fins a 2012, quan ja feia anys que el matrimoni s'havia separat.

Finalment, la víctima va interposar denúncia i el psicòleg que la va atendre ha donat veracitat al seu relat, tot i que l'acusat ha negat els fets i ha atribuït el relat a una venjança de la nena per haver deixat a la seva mare.