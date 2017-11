L´Ajuntament de Tortellà acaba les obres de millora del pont del Llierca

L'Ajuntament de Tortellà acabarà aquesta setmana les obres de millora de l'entorn del pont del Llierca i, segons ha explicat l'alcalde Rafel Domínguez, fa una setmana van acabar les obres de restauració i conservació de l'estructura.

L'alcalde ha explicat que els treballs varen ser començats a primers d'any i que per la seva complexitat tot just acabaran ara. La restauració i conservació de l'estructura ha anat a càrrec dels Serveis de Conservació de Monuments de la Diputació que hi ha aportat 10.000 ?, mentre que l'Ajuntament hi ha posat 1.000 ?.

La millora dels accessos ha costat 15.000 ?, els quals han estat finançats per una partida del pressupost de presidència de la Diputació.

Domínguez ha concretat que els treballs de conservació i recuperació han consistit en una neteja de la vegetació presa a l'estructura, en fer vies per conduir l'aigua i en afermar els murs.

El pont del Llierca és una edificació del segle XIV que formava part de l'antic camí entre el castell de Sales de Llierca fins a Oix. Es tracta d'una construcció de 28 metres d'altura i un pas de 52 metres empedrats amb lloses de riera.

Per arrencar la vegetació dels murs els operaris es varen haver de despenjar lligats amb cordes pels murs. La neteja inevitable perquè calia evitar l'acumulació d'aigua entre les roques i les arrels.

Per tal de fer que l'aigua de pluja no quedés estancada varen construir vies que fan caure l'aigua a la gorga.



L'entorn

L'Ajuntament de Tortellà calcula que unes 30.000 persones visiten el pont. Uns hi passen en el camí de les excursions, altres el visiten expressament i d'altres baixen a les gorgues.

Segons ha explicat l'alcade, el fet que durant anys no s'haguessin fet més reparacions als camins que van a les gorgues i els que accedeixen al pont era un perill.

Per evitar el perill, han posat baranes i fet escales perquè els banyistes puguin baixar dels aparcaments de la carretera de Sadernes fins a les zones de bany.

Han tancat els camins, on podia haver-hi perill amb cadenes i han senyalitzat els indrets on pot haver-hi dificultats de pas.

També han posat bancs als espais més ombrívols, han instal·lat panells informatius i han posat cartells amb senyals cap als senders que s'endinsen a l'Alta Garrotxa.

Les gorgues del Llierca cada estiu atreuen milers de banyistes. En el darrer any han augmentat les persones que han entrat a l'Alta Garrotxa per banyar-se.