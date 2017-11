L´institut Pla de l´Estany aposta per la prevenció de l´assetjament creant un servei de mediació

L'institut Pla de l'Estany, que escolaritza prop de 600 alumnes a Banyoles, ha estrenat un projecte de mediació escolar que implica estudiants i professorat. La prèvia es va gestar el curs passat, quan els primers mediadors es van formar en tècniques de resolució de conflictes, i ara és quan hauran de posar a prova les seves habilitats.

El director, Genís Barnosell, va explicar que l'institut Pla de l'Estany és «un centre tranquil, sense conflictes greus, però això no ens eximeix de tractar els pocs que tinguem el millor possible». Amb aquest propòsit, l'any passat es va començar a treballar en la formació de docents i joves interessats a formar part del projecte –previ assessorament amb una experta de la Universitat de Girona. La participació és voluntària i, de moment, compta amb quinze noies i nois de segon i tercer d'ESO i set professors. La previsió és realitzar una segona tanda formativa a finals d'aquest curs o a principis del vinent, per tal d'eixamplar la base de mediadors.

Davant d'un conflicte, el mètode preveu la intervenció d'una comissió, que integra l'educador social de l'institut i els formadors. En funció del tipus de problema i de l'alumne implicat, es designen els mediadors. I en qualsevol cas, el director va apuntar que sempre hi ha un docent implicat, el paper del qual depèn de l'edat de l'estudiant. Barnosell també va remarcar que «si és un assumpte urgent, intervé l'educador social».



Evitar complicacions

El nou servei de mediació de l'institut Pla de l'Estany forma part del seu projecte de convivència, que regula les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. El director va aclarir que «això no eximeix del compliment de la normativa del Departament d'Ensenyament, quant a faltes i sancions, però va creiem que, tot i ser necessària, la via de la sanció és insuficient».

La seva inquietud per posar en marxa la mediació respon a una voluntat preventiva perquè, tal com va argumentar Barnosell, «hi ha moltes petites coses que tractades a temps no tenen més importància, però que es poden complicar si no es tracten». «En aquest sentit –va afegir–, evidentment, és una eina contra l'assetjament, perquè aquest es construeix al llarg del temps».