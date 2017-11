Olot fa un sorteig per iniciar el pressupost participatiu del 2018

L'Ajuntament d'Olot, en el ple de dijous vinent, sortejarà la zona, on començarà els pressupostos participatius del 2018. Els comptes municipals reserven una partida de 100.000 ?, perquè els veïns i veïnes d'Olot puguin debatre i decidir les millores que considerin que més els poden afavorir. El ple també escollirà les zones que formaran part del calendari del pressupost participatiu del 2019-20.

El sorteig estarà entre la zona nord, la zona oest i la zona sud. La nord està formada pels barris de la Canya, les Mates, Pla de Baix, Morrot, Sant Joan, Estires-Sant Francesc, Eixample Balmes, Olot Centre, Sant Cristòfol-Masbernat i Benavent.

La zona oest està formada pels barris Sant Andreu, la Creu, Mas Baix, Pla de Dalt-El Cassés, El Xiprer, les Planotes, Montolivet, Desamparats i Eixample Malagrida.

La zona sud està formada pels barris de Sant Roc, Pequín, Bonavista, les Fons i Batet de la Serra.

Els veïns dels llocs on tingui lloc la primera edició dels Pressupostos Participatius podran participar-hi. També ho podran fer els de la resta de la ciutat, però no podran votar.

Durant el procés, l'Ajuntament organitzarà diversos espais de trobada i debat. Anunciarà els llocs després de la decisió de dijous. També facilitarà l'arribada de propostes a través d'Internet.

Els veïns podran proposar accions de competència municipal, s'han de poder realitzar en un màxim de 6 mesos (dins de l'any 2018) i han de tenir un cost mínim de 5.000 ? i no superar els 40.000 ?. Una vegada, les accions proposades hagin estat escollides seran validades per tècnics i després podran ser votades pels veïns. Les votacions seran en línia i estan programades per al mes de maig.

L'Ajuntament ha encarregat l'organització a Resilience Earth SCCL i Ekon SCCL.