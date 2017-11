Una parella gai denuncia una agressió homòfoba en un tren de Girona a Barcelona

Dos joves homosexuals han denunciat una agressió homòfoba en un tren que cobria el trajecte entre Girona i Barcelona per part d'un passatger. Els dos joves, de 22 anys, es trobaven diumenge, cap a les dues del migdia, en un vagó de Renfe quan un altre passatger, d'uns 30 anys, va clavar un cop al cap a un d'ells, que va requerir atenció hospitalària per unes contusions, segons han denunciat als Mossos d'Esquadra.

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) informava ahir que, després de l'agressió, els joves van haver d'anar-se'n del vagó del tren que va sortir de Girona en direcció a Barcelona.

Aquella mateixa tarda, la parella va posar una denúncia davant els Mossos i després van anar a l'Observatori per també deixar constància de l'agressió.

L'OCH ha qualificat els fets denunciats com a «extremadament greus en produir-se en un espai públic i amb totalitat impunitat».

Arran d'aquest succés, l'Observatori té intenció de crear un protocol per establir com actuar en cas que hi hagi una agressió homòfoba a Renfe, ja que en els últims cinc anys han rebut «considerables denúncies» d'agressions d'aquest tipus en trens.

Per aquest motiu, l'Observatori Contra l'Homofòbia vol concertar una reunió amb «el màxim responsable de Renfe a Catalunya».

A més, l'Observatori ha afirmat que un dels joves afectats ha sol·licitat atenció psicològica perquè un fet com aquest pot produir «posteriors episodis de por o pànic».