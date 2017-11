El repte Solucions per al desenvolupament

L'EduHack és una iniciativa inclosa en el programa MSchools del Mobile World Capital. La primera edició es va realitzar només a Barcelona i aquest any s'ha ampliat al territori, de manera que la jornada ha tingut lloc simultàniament a les quatre capitals catalanes; en concret, a la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, la Universitat de Girona, al Complex Educatiu de Tarragona i a la Universitat de Lleida. Hi participen docents de tots els nivells educatius i àmbits curriculars, professors i estudiants de màster i grau relacionats amb l'educació, psicopedagogs i, també, professionals de l'àmbit tecnològic.

Cadascun dels equips participants tria un repte i en dissenya una solució. El punt de partida són els Objectius de Desenvolupament Sostenible determinats per les Nacions Unides. Aquests objectius promouen un món més igualitari, digne i sostenible a partir de disset reptes relacionats amb el medi ambient, la societat i l'economia. A partir d'aquí, els grups fan propostes de treball que passen per aspectes com ara transformar materials d'aula, incloure l'ús de recursos digitals per a l'aprenentatge o canviar la forma d'interactuar amb els estudiants. El projecte EduHack està previst que culmini el juny del 2019.