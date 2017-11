La Salle bat el rècord de gent fent un pols alhora i recapta diners per a beques educatives

Vuit-cents braços, els de tot l'alumnat de l'escola La Salle de Girona van fer força, divendres, per guanyar un pols simbòlic a favor de la justícia global. El propòsit era donar suport a una acció solidària promoguda per l'ONG de La Salle Catalunya, Proide, que també volia batre el rècord Guinness de persones fent un pols en diferents espais al mateix temps. Aquest estava fixat en 1.450 participants, que la iniciativa escolar va superar establint-lo en 2.184.

Si bé s'hi van implicar tots els estudiants de La Salle Girona, 122 van actuar com a representants del centre en el pols solidari per tal d'aconseguir el rècord. El mateix va passar a la resta de centres de La Salle (21) i a la Fundació Comtal, que van implicar 8.325 persones, 2.184 de les quals –incloses les de Girona– van permetre assolir el Guinness.



Reconeixement de l'esforç

El tret de sortida el va donar un xiulet, divendres a les 11 del matí. Llavors, totes les parelles, formades per alumnat de diferents nivells educatius i classes, van començar un pols que va acabar amb un altre toc de xiulet. Després, els suposats contrincants es van donar la mà «en sentit de respecte i de reconeixement de l'esforç de l'altre» –tal com va asse-nyalar La Salle.

El repte, impulsat amb el lema «Guanyem un pols per a la Justícia Global», es va organitzar per celebrar el 25è aniversari de l'ONG Proide i l'escola gironina s'hi va afegir. A banda de marcar un nou rècord Guinness, l'activitat també va recaptar fons per finançar beques educatives en països del sud, ja que cada participant va aportar un euro.