Save the Children assenyala pobresa, violència, educació i refugiats com els gran reptes de la infància

Save The Children va resumir ahir en quatre els grans reptes de la infància a Espanya perquè no es vulnerin els seus drets: la lluita contra la pobresa, acabar amb la violència, una educació de qualitat i equitativa i garantir la protecció dels infants migrants i refugiats. Amb motiu del Dia Universal de la Infància, aquesta ONG va recordar que el 2016 hi va haver 37.495 denúncies per delictes violents contra menors d'edat i fa poc més d'una setmana una nena de 2 anys va morir degollada a mans del seu pare a Alzira (València).

Aquest últim cas «posa en relleu la urgència d'acabar amb la violència contra la infància a Espanya», va reclamar aquesta ONG en un comunicat, en què també va assenyalar que en els dos últims anys més de 70 infants han quedat orfes per la violència de gènere i almenys set d'ells van perdre la vida a la mateixa agressió en la qual la perdia la seva mare. Així mateix, va recalcar que actualment gairebé 1.400.000 menors es troben en situació de pobresa severa a Espanya.



Ajuts per a famílies pobres

Per poder combatre la pobresa infantil, Save the Children va exigir al Govern que doni prioritat a aquesta lluita en els propers pressupostos generals i augmenti la prestació social per fill a càrrec fins als 100 euros al mes per a les famílies en situació de pobresa.

D'altra banda, va sol·licitar la protecció dels infants migrants i refugiats que es troben al nostre país, amb uns mecanismes adequats per a la seva identificació com a menors d'edat. L'Estat anteposa la condició de migrants d'aquests nens a la de ser menors d'edat, segons Save The Children.

I pel que fa a l'educació, aquesta ONG ha comentat que el 43% de les nenes i els nens més pobres abandona prematurament els estudis. Per aconseguir un sistema educatiu de qualitat i equitatiu per a tots els nens, Save the Children va reclamar que s'augmenti la despesa pública en educació, es reformi la política de beques per assegurar que els fills de famílies en situació de pobresa tinguin coberts els serveis de menjador, transport, material escolar o extraescolar, i la creació d'un pla d'accés a l'educació infantil pública de 0 a 3 anys.