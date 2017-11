Suport d'ERC al pressupost de la Diputació en créixer el Fons de Cooperació Local

Esquerra donarà suport al pressupost 2018 de la Diputació de Girona després d'introduir un augment de quatre milions per al Fons de Cooperació Local. Concretament aquesta partida passarà el proper any dels 14 als 18 milions, una quantitat que suposarà gairebé el 20% del pressupost. ERC considera prou important aquesta aportació per votar a favor del pressupost que es portarà avui al plenari.

El portaveu del grup d'Esquerra a la Diputació, Pau Presas, explica que aquest increment de quatre milions «suposa un nou pas endavant perquè l'ens provincial estigui, més que mai, al servei de tots els municipis. Hem de recordar que el 2015 el Fons de Cooperació era d'11.720.000 milions i ara arriba als 18». Presas deixa clar que «no és el nostre pressupost però com hi hem sumat amb l'increment de la partida del Fons de Cooperació el nostre vot serà favorable. Aquests 4 milions d'euros serviran per millorar les finances dels Ajuntaments de la demarcació i es traduiran amb inversions i serveis per als ciutadans».

Tot i això, ERC es mostra crític amb el Fons de Presidència que aquest 2018 serà de tres milions d'euros. «Reclamem que es redueixi i que les subvencions es traslladin totes al Fons de Cooperació».