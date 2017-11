ERC, PSC i Independents veuen avenços però la CUP, continuisme

Els portaveus d'ERC, PSC i Independents de la Selva (IdS) van deixar clar que aquests no són els pressupostos que ells farien i que els hauria agradat participar més l'elaboració dels números, però van assegurar que han trobat propostes fetes per cada grup els últims mesos.

Tots van ressaltar com a positiu l'increment de les aportacions per ajuntaments i consells comarcals. Pel portaveu del PSC, Juli Fernández, el pressupost és un «avanç» en àmbits com l'eliminació de les subvencions nominals o la transparència. Per Pau Presas, d'ERC, només l'increment en 4 milions del fons de cooperació local és suficient per «condicionar» el seu vot positiu. Tot i això, ambdós van demanar més diàleg per millorar aspectes com els criteris per concedir subvencions.

En canvi, el diputat de la CUP, Lluc Salellas, va lamentar que l'increment global del pressupost només hagi servit per reforçar gairebé totes les partides, sense qüestionar «l'estructura» ni definir com es poden repartir. L'únic partit que va votar en contra, va criticar que es destinin més diners a protocol, difusió, òrgans de govern i al Patronat de Turisme. La CUP advoca per una Diputació menys subvencionadora i més prestadora de serveis, que inverteixi més en transparència i participació; que ajudi a apostir per altres sectors econòmics, més enllà del turisme; i que posi el focus en l'àmbit social.