Els membres d'una banda simulen ser clients de bars per inutilitzar les alarmes

Els Mossos han desarticulat un grup criminal que es feien passar per clients de bars per inutilitzar les alarmes i de matinada hi entraven a robar. Els arrestats visitaven els locals que volien robar la tarda abans i pintaven amb un esprai les alarmes detectores de moviment. Els Mossos asseguren que van robar en 25 establiments, dos d'ells a la província de Girona, un bar i un estanc. La banda estava formada per sis membres de nacionalitat romanesa. Els quals van quedar detinguts pels delictes de robatori amb força, danys, falsificació documental i pertinença a grup criminal.

Un dels detinguts va quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos d'Esquadra mentre que els altres cinc detinguts van passar a disposició judicial divendres, un dels quals va ingressar a presó i la resta van quedar en llibertat amb càrrecs.

Aquesta investigació policial ha resolt 24 robatoris amb força a bars i un més en un estanc de la demarcació de Girona. Les indagacions han anat a càrrec de les unitats d'Investigació de les comissaries d'Arenys de Mar, Premià de Mar, Granollers, Martorell, Santa Coloma de Farners i de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona.

La desarticulació es va portar a terme el 15 de novembre però tot va començar quan investigadors de la comissaria d'Arenys de Mar van detectar que des de principis d'any s'havien produït diversos robatoris a establiments de la seva demarcació. En tots els casos, els robatoris es produïen en horari nocturn i tenien la característica que els locals tenien sistema d'alarma, però no s'activava tot i que estava connectada.

Les investigacions van determinar que el grup habitualment es trobava en el local que volien robar la tarda anterior i, mentre prenien consumicions, estudiaven el local, la localització de la caixa enregistradora, les màquines escurabutxaques i l'emplaçament de volumètrics d'activació d'alarma.

En un moment de descuit, algú del grup pintava amb esprai el volumètric que els podia detectar i activar l'alarma en el moment del robatori i així l'anul·laven.

De matinada i amb el local tancat forçaven l'accés i entraven sense ser detectats pel volumètric, equipats amb guants i eines forçaven la caixa enregistradora i les màquines escurabutxaques i marxaven amb el botí.

Aquests fets i la coincidència en el modus operandi van despertar les sospites de les diferents unitats d'investigació. Va ser per aquest motiu que els Mossos van decidir crear un grup conjunt format per agents de les unitats d'investigació d'Arenys de Mar, Premià de Mar, Granollers, Martorell, Santa Coloma de Farners i l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona. A través de les seves indagacions i amb un treball coordinat durant els darrers mesos, van poder localitzar i detenir els integrants del grup organitzat i especialitzat en aquests robatoris.