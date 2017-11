Més de 360 proves ràpides del VIH a les farmàcies gironines en tres anys

Les farmàcies gironines han dut a terme més de 360 proves ràpides per detectar el VIH en els darrers tres anys. Aquest test, que permet detectar el virus de la sida en un quart d'hora, es va implementar a les farmàcies dels municipis de més de 20.000 habitants de la demarcació el desembre del 2014 i des de llavors s'ha anat estenent el seu ús, que agilitza el diagnòstic precoç de la malaltia, clau per avançar en el tractament, millorar el pronòstic i reduir-ne la transmissió.

Així, si durant el 2015, el primer any complet dels tests ràpids a les farmàcies de les comarques gironines, es van fer 88 proves, l'any passat ja en van ser 153 i, entre els mesos de gener i octubre d'enguany s'ha arribat a 123 proves més, segons les dades facilitades pel Departament de Salut.

Actualment, a la província hi ha 24 farmàcies autoritzades per fer aquestes determinacions, ubicades a Blanes, Girona, Olot, Figueres, Salt, Palafrugell, Roses i Sant Feliu de Guíxols. Estan identificades com a acreditades per fer la prova i els farmacèutics han rebut formació específica, tant per fer el test com per comunicar-ne les resultats. L'objectiu de la prova és facilitar-ne l'accés als grups més vulnerables, que no acostumen a adreçar-se a altres punts de la xarxa sanitària, i evitar el retard en el diagnòstic.

Arreu de Catalunya són 128 les farmàcies acreditades. Durant l'any 2016 van realitzar 3.527 tests de diagnòstic ràpid del VIH, amb una taxa de proves reactives de l'1%, segons les dades que ha fet públiques el Departament de Salut coincidint amb la Setmana Europea de la prova del VIH i les hepatitis, que s'allarga fins divendres.



Conscienciar la població

A través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, un any més s'aprofitarà per sensibilitzar la població general de la importància de promoure la detecció precoç d'aquestes malalties i d'incentivar la realització d'aquestes proves a les persones que han estat exposades a situacions de risc.

En l'actualitat el nombre de persones infectades pel VIH a Catalunya és d'unes 33.600, mentre que les infectades pel virus de l'hepatitis C seria d'unes 40.000. A més, entre el 25% i el 45% dels afectats ho desconeixen, cosa que pot provocar problemes per l'accés tardà als tractaments i el risc de transmissió a d'altres persones.

Aquestes proves són voluntàries, confidencials i gratuïtes i es poden sol·licitar al metge o metgessa d'atenció primària, a les farmàcies acreditades, així com també a la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de Drassanes i a dotze entitats comunitàries d'ajuda a la prevenció del VIH.

Aquestes entitats –a la demarcació són l'Associació Comunitària Anti Sida Girona i l'Associació Comunitària Anti Sida del Baix Empordà– reben el suport tècnic i econòmic de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i fan la prova del VIH de manera voluntària, gratuïta i confidencial. L'any passat es van realitzar 12.654 proves arreu del país, amb una taxa de proves positives de l'1,8 %.

En l'àmbit sanitari, tots els metges d'atenció primària poden sol·licitar les proves per diagnosticar el VIH i les hepatitis. D'acord amb les dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, el nombre de proves de VIH convencionals realitzades a la xarxa de laboratoris hospitalaris i d'atenció primària durant l'any 2016 va ser de 317.912.