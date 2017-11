El PDeCAT d´Olot decideix governar en minoria el que queda de mandat

El PDeCAT d'Olot ha decidit governar en minoria el que queda de mandat i no pactar amb ERC. L'alcalde, Josep Maria Corominas, defensa que amb els 9 regidors (8 del PDeCAT i 1 de Demòcrates) se senten "capaços" de tirar endavant els projectes de ciutat que hi ha pendents de finalitzar. Corominas ha agraït la "bona disposició" de tots els partits amb qui aquests dies han mantingut converses per explorar un nou pacte de govern arran del trencament amb el PSC, fins ara soci de govern. Ara bé, també ha admès que era una "negociació difícil" tenint en compte que ja han transcorregut tres quartes parts del mandat i que el pressupost del 2018 ja està aprovat. L'alcalde també ha assegurat que confia que ERC "garantirà l'estabilitat" del govern, tal com li han expressat, i no descarta poder arribar a acords puntuals amb la resta de forces. El nou cartipàs, que es portarà al ple d'aquest dijous, redistribueix les àrees que tenien els tres regidors socialistes. Així, Pep Berga assumirà Educació mentre que l'àrea de Medi Ambient i la regidoria de Barris es fragmenten per repartir-se entre diferents regidors. Estanis Vayreda passa a ser el segon tinent d'alcalde.