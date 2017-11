El pressupost de la Diputació de Girona per al 2018 augmenta en 17 milions

Els 132,9 milions del pressupost de la Diputació de Girona per a 2018, 17 més que aquest any –cosa que representa un increment del 9,4%–, i la reducció del deute fins al 13% confirmen la bonança econòmica que la institució ja va mostrar el 2017. Ara fa un any, la Diputació va aprovar els pressupostos més elevats des del 2009, fita que s'ha tornat a superar, ratificant un creixement sostingut que es manté des del 2014.

Un indicador significatiu és la rebaixa del deute de l'ens provincial: 70 punts en 5 anys, passant del 83 al 13%. L'objectiu, subratllat en el ple extraordinari celebrat ahir, és tancar el 2018 reduint-lo fins al 8% –equivalent 11,6 milions d'euros. Una xifra que, segons va apuntar el vicepresident, Miquel Noguer, podria ser del 3% si finalment no han de recórrer als 7 milions d'endeutament per als fons europeu Feder. Segons Noguer, la Diputació està «sanejada».

Sobre els eixos dels nous comptes, el president, Pere Vila, va dir que s'han prioritzat tres àmbits: el compromís social, el desenvolupament econòmic i l'equilibri territorial. El pressupost consolidat de la Diputació és la suma dels comptes de la corporació i dels quatre organismes autonòms que en depenen: Dipsalut, Xaloc, el Conservatori de Música Isaac Albéniz i els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega). Traient els diners per a aquests ens, el pressupost estricte de la corporació és de 127 milions, un 9,6% menys que 2017.

La majoria de la despesa (27%) serà per l'àrea de cultura, noves tecnologies, esports i benestar; el 21%, per les de territori i sostenibilitat i cooperació local; el 15%, per promoció econòmica, administració i hisenda; el 14% pels òrgans de govern; i el 2% pel fons de contingència, de 3 milions.

Una vegada excloses les despeses de personal i les financeres, l'equip de govern del PDeCAT va ressaltar que el gruix dels diners van a parar als ajuntaments i ens locals. Vila va ressaltar que han fet un esforç «titànic» per incrementar els diners destinats al Fons de Cooperació Local. El president va recordar que per a l'exercici actual es va incrementar en 1 milió i per al 2018 n'hi destinen 4 més. «És el nostre ADN, l'ajuda als municipis, perquè els ajuntaments puguin fer acció de govern», va explicar. Sobre l'increment de 14 a 18 milions per al Fons de Cooperació Local, Noguer va subratllar que és mèrit del govern de la Diputació, que el va consensuar amb els altres grups, que van valorar positivament la proposta. Noguer va lamentar que ERC ho difongués un dia abans del ple, presentant-ho com una aportació seva quan –va remarcar– és del govern.

Tot i que la línia de subvenció més important per la Diputació és aquest fons, Miquel Noguer va assenyalar altres prioritats com el finançament de les llars d'infants municipals –que amb un increment de 900.000 ? arriba a 5,3 milions–, l'assistència als consells comarcals (4,79 milions), el pla de monuments (1,07 milions) o el pla de biblioteques (1,09 milions).

Les principals inversions per l'any vinent estan relacionades amb la xarxa viària (4,56 milions), l'enllumenat públic (4,06), el projecte Feder vies verdes (3,65) o en calderes o xarxes de calor (1,47 milions).

L'increment global en el pressupost també es tradueix en més recursos per als organismes públics. Així, el de Dipsalut creix un 8,6% (és de 13,2 milions); el del Xaloc, un 18,8% (11,04); i el del Conservatori, un 3,2% més (2,8). Només baixa el del Semega, en un 0,3% menys (queda en 702.000 ?).



La Casa de Cultura, a l'espera

Fa dos anys, es va rescatar el projecte de remodelació de la Casa de Cultura de Girona després que el 2011, i degut a la crisi econòmica, la corporació ajornés indefinidament les obres a l'edifici del segle XVIII. El govern preveia redimensionar el projecte inicial –que costava 34 milions– i redactar una nova proposta el 2016, per tal de començar les obres el 2017 i acabar-les aquest mandat. Ja en la presentació dels pressupostos de l'any passat, el govern va admetre que el procés anava més lent del previst i que havien apostat per redactar el nou projecte amb recursos de la Diputació mateix. Ahir van explicar que la redacció continua el seu curs, sense posar cap termini, i que, mentrestant, aposten per millorar les instal·lacions amb inversions puntuals. Mentre treballen en el «llarg termini», invertiran 300.000 euros per remodelar una ala de l'edifici.

L'equip de govern del PDeCAT va rebre un sol vot contra els pressupostos de 2018, el del diputat de la CUP. La resta de grups (ERC, PSC i IdS) hi van votar a favor.