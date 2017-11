Un centenar d'experts en la seguretat del pacient participa en una trobada a Ripoll

La seguretat dels pacients és una de les qüestions que més preocupa els centres sanitaris, un aspecte primordial que pren cada vegada més importància i que divendres va ser l'eix central d'una jornada oganitzada per l'hospital de Campdevànol. Més d'un centenar de professionals van participar en la III Jornada de millora en la seguretat dels pacients de les comarques gironines a Ripoll.

A la trobada, els experts en la matèria van coincidir a destacar que cal més implicació en aquest àmbit. Sobretot, van posar de manifest que és necessari que la implicació vingui de tot el personal dels hospitals i centres de salut (infermeria, metges, administratius, etc.).

Els assistents a l'acte van poder escoltar la presentació de diverses experiències d'èxit en aquest camp, com la gestió del dolor en el pacient amb demència mitjançant la cura i l'acompanyament basats en l'evidència, a càrrec de Maria Do Carmo Ferreira dos Santos, infermera de la Clínica Girona.

També es va exposar el cas de la seguretat del pacient a urgències, per part de Santiago Tomàs Vecina, cap de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient de Badalona Serveis Assistencials (BSA).

Altres aspectes tractats van serla manipulació dels medicaments, en una intervenció d'Elvira Ramió Montero, cap de servei de Farmàcia de Clínica Girona, i els medicaments d'alt risc, per Camil·la Valls, farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària del Servei Territorial de Farmàcia de Vic i Campdevànol.

La sessió també va incloure dues conferències, una de Fernando Àlava Cano, cap del Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut, titulada Culpables... o víctimes. L'altra, sobre estratègies per millorar la salut mental positiva, va servir per tancar la sessió i va anar a càrrec de M. Teresa Lluch Canut, Catedràtica d'Infermeria Psicosocial i Salut Mental de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Aquesta jornada ha arribat aquest any a la seva tercera edició, amb l'objectiu de consolidar-se com un espai de trobada dels professionals sanitaris per compartir i debatre sobre les estratègies de seguretat del pacient.