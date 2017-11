El Col·legi de Metges celebrarà el 120è aniversari obrint-se a la ciutadania

El Col·legi de Metges de Girona celebrarà l'any 2018 el seu 120è aniversari amb diversos actes per enfortir el vincle amb els seus col·legiats i obrir-se a la societat gironina. La reunió per a la constitució del Col·legi, un dels més antics de l'Estat, va ser el 18 de juliol de 1898, si bé l'embrió de l'entitat es remunta més enrere. Per celebrar l'aniversari, s'han programat diverses activitats durant el primer semestre de l'any vinent que s'adrecen tant als metges com al públic en general.

La primera és un cicle de conferències-col·loqui sobre salut enfocades cap al que, a parer del president del Col·legi, el doctor Josep Vilaplana, és la base de la medicina actual, la promoció de la salut i la prevenció. Així, les conferències estaran impartides pel productor televisiu Josep Maria Mainat, que se centrarà en la relació entre la medicina i la tecnologia (25 de gener); el cardiòleg Valentí Fuster, dedicada al foment dels hàbits saludables en la infància (8 de febrer) i Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, sobre el menjar, el plaer i la salut (22 de març). Les xerrades seran a l'Espai Caixa i seran gratuïtes, però cal inscriure's-hi prèviament.

Per Sant Jordi es presentarà el llibre Centres sanitaris de Girona i província, una publicació del Col·legi sobre la història dels centres sanitaris a les comarques gironines des del segle XVIII i fins a l'actualitat. També es reeditarà el llibre biogràfic del doctor Josep Pascual i Prats, primer president del Col·legi, que va liderar el col·lectiu mèdic gironí entre 1898 i 1923. Els dos llibres estaran disponibles en un web commemoratiu del 120è aniversari.

El 17 de maig se celebrarà una jornada de portes obertes al Col·legi i s'entregaran els premis Bonastruç ça Porta, que reconeixen professionals o equips mèdics de la demarcació que han destacat durant l'any. També es lliuraran les beques Joan Bruguera a la formació mèdica i es presentarà un diccionari de medicina per a nens de la filòloga Rosa Estopà.