La DGT decretarà 50% de serveis mínims a la vaga d'examinadors

La Direcció General de Trànsit (DGT) decretarà un 50% de serveis mínims per la vaga d'examinadors. Aquesta decisió l'ha decidida la cúpula de trànsit després de l'amenaça de vaga aquest desembre per part del col·lectiu, que ja acumula cinc mesos d'aturades.

En un comunicat, la Direcció general de Trànsit assegura que els examinadors, malgrat les negociacions, s'han mantingut «inamovibles les seves reivindicacions» malgrat les seves ofertes. I que l'únic que han proposat els examinadors, segons va dir aquesta setmana el director general de Trànsit, Gregorio Serrano, és «l'increment del complement específic en 250 euros més».

Davant d'aquestes declaracions del responsable de la DGT, els convocants de la vaga, Asextra va emetre un comunicat molt dur contra l'ens de trànsit. On s'assegura que van enviar una última proposta a la DGT per negociar el dia 16 i que no se'ls ha comunicat cap resposta. I per tant, consideren «absolutament impresentable que es convoqui una roda de premsa sense prèvia comunicació als representants dels treballadors sobre l'opció adoptada». I consideren que «no es poden imposar» serveis mínims d'una vaga que encara no s'ha convocat, en referència a la possibilitat d'aturades al desembre. I es pregunten per què no s'havien aplicat anteriorment. Per part d'Asextra aquestes explicacions donades a la premsa abans que als interessats les qualifiquen «d'indignes» i asseguren que aquest fet, hauria de ser «suficient» perquè l'equip directiu de la DGT presentés la dimissió.

Sobre les millores econòmiques, des de la DGT s'assegura que se n'han fet com ara la pujada de l'import mensual de productivitat fins al 40%, un pla de promoció interna, entre d'altres. Per la seva banda, Asextra en un comunicat diu que quan es parla del «sou dels funcionaris es diuen mentides de forma escandalosa». Per exemple, diu que el sou d'un examinador sense antiguitat no arriba als 1.200 euros i un amb 24 anys d'antiguitat arriba als 1.289, entre altres. Per tot això, Asextra demana poder negociar amb «gestors que siguin capaços de resoldre el conflicte i no amb aquells que el volen agreujar».