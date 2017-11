Els efectius d´emergències busquen avui el veí de Ribes per terra i aigua

Quart dia consecutiu de recerca del veí de Ribes de Freser de 91 anys que va desaparèixer dilluns a la tarda.

Avui, les tasques dels efectius d'emergències es centraran en una cerca per terra i aigua per intentar localitzar el desaparegut.

Els Bombers han desplaçat la seva unitat subaquàtica per tal de pentinar el canal de Can Costa. També hi ha diverses dotacions terrestres així com els especialistes en rescats dels Grae. També s'ha estès la recerca per la zona del càmping de la Vall de Ribes.

Sobre el terreny un dia més, els Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i Voluntaris de Protecció Civil conformen aquest dispositiu que té com a finalitat localitzar Josep Serradell, que té 91 anys i del qual no se sap res des de dilluns a la tarda.

Aquell dia, va sortir a passejar però no va tornar a casa. L'home portava una jaqueta verda i uns texans blau fosc. Té els cabells blancs, porta ulleres i bastó per desplaçar-se.

Ahir se'l va buscar per terra i aire, però malgrat els esforços dels equips d'emergències no va ser possible localitzar-lo.