Girona acull l'acte central del 25è aniversari del naixement dels comitès d'ètica assistencial

Unes 200 persones participaran demà en la XII Jornada dels Comitès d'Ètica Assistencial (CEA) de Catalunya, que se celebra a l'Auditori Josep Irla de l'Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona sota el títol «Responsabilitat Social». Aquesta jornada commemora també el 25è aniversari de l'acreditació dels comitès d'ètica assistencial a Catalunya, la norma que va impulsar la seva creació en l'àmbit sanitari.

L'acte de demà ha estat organitzat per la Societat de Bioètica de Catalunya i el Comitè de Bioètica de l'hospital doctor Josep Trueta de Girona.

Fa vint-i-cinc anys, davant la confluència creixent de la medicina i l'ètica, el Departament de Salut va emprendre diverses actuacions relacionades amb la bioètica.

Es feia necessària una reflexió sobre les decisions, actuacions i actituds en el camp de les ciències de la salut per tal de tenir en compte, juntament amb els criteris cientificotècnics, aspectes que poden comprometre els drets humans de pacients i usuaris dels serveis sanitaris, així com valors socials o personals.

La posada en pràctica de noves tecnologies, la situació dels professionals a l'hora de prendre algunes decisions difícils en la pràctica diària, la prevenció dels conflictes ètics, la dificultat de donar prioritat a recursos escassos o la conveniència de la reflexió dels professionals sanitaris són alguns dels reptes que es varen plantejar en aquell moment.

La jornada s'ha estructurat al voltant de dues taules rodones, una conferència inaugural, una sessió de comunicacions lliures i el lliurament del Premi a la Millor Comunicació, just abans de la cloenda.



Dues taules rodones

Durant la inauguració de la jornada, a les 9 del matí, es farà un repàs d'aquest quart de segle d'història dels comitès d'ètica: com què va motivar la seva creació als 80, com encaixa el debat ètic en la societat actual, cap a on anem i com es pot millorar.

La primera taula, «Mirada plural dels CEA avui», debatrà al voltant de l'ètica en la recerca mèdica, els problemes de salut mental, l'atenció sociosanitària al final de la vida i les controvèrsies en les tècniques de reproducció assistida.

Per a la taula de les comunicacions lliures, el Comitè Científic de la Jornada ha escollit que es presentin els treballs següents: «El secret professional i la confidencialitat en la pràctica sanitària. Deures oblidats?»; «Impacte del document de voluntats anticipades sobre la presa de decisions i l'atenció sanitària al final de la vida»; «Temàtica i procedència de les consultes al Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital de Bellvitge-ICO-Hospital de Viladecans»; «Els comitès d'ètica en un hospital. Temes comuns en investigació i assistència»; «Promoure l'empatia dels professionals millora la qualitat assistencial i prevé el burnout».

La taula de la tarda, «Futur dels Comitès d'Ètica Assistencial», tractarà sobre el futur d'aquests comitès del punt de vista de la transformació de les organitzacions sanitàries, l'impacte de les noves tecnologies i com es preservarà en el canvi de les organitzacions i el caràcter més humà de la relació assistencial.