Girona es manté com la tercera província en risc de mutilació genital femenina

Girona, amb 4.538 dones i 1.409 nenes, és la tercera província de l'Estat on hi viu més població femenina provinent de països subsaharians i, per tant, amb risc de patir una mutilació genital. Per davant, només hi ha Barcelona i Madrid.

Un total de 69.086 dones residents a Espanya provenen de països on es practica la mutilació genital femenina, gairebé un terç de la qual resideix a Catalunya, concretament 21.298 dones. Així ho indica l'informe de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a Espanya, amb dades de l'any 2016, que ha presentat aquest dimecres la Fundació Wassu-UAB. La xifra suposa un 5,2% més que el 2012.