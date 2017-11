L´ocupació hotelera a Girona cau un 8,8% a l´octubre

El nombre de pernoctacions contractades en hotels de Girona en el transcurs del mes d'octubre es va situar en 913.285 nits, 88.473 pernoctacions menys que a l'octubre de l'any passat, el 8,83% menys. Tot i aquesta caiguda, Girona registre el tercer millor mes d'octubre de la història després del rècord en pernoctacions obtingut l'octubre de l'any passat (1.001.758 nits) i després de l'octubre del 2015 (929.144 nits).

Les nits contractades per espanyols en hotels de Girona a l'octubre es va situar en 232.555 pernoctacions, cosa que suposa 21.161 nits menys que a l'octubre de l'any passat, el 8,34% menys.

En relació amb les pernoctacions a Girona per part dels estrangers a l'octubre, la xifra final es va situar en 680.730 nits, cosa que suposa 67.311 pernoctacions menys que a l'octubre de l'any passat, el 9% menys.



Les pernoctacions a Catalunya retrocedeixen un 2,7%



A Catalunya, el nombre total de pernoctacions es va situar en 4.559.039 nits, cosa que suposa un descens del 2,69% en relació amb l'octubre de l'any passat, segons les xifres oficials publicades aquest dijous per l'institut d'estadística espanyol. Aquest lleuger descens de l'ocupació coincideix amb la crisi política viscuda a Catalunya després de l'1-O. Després del rècord viscut l'octubre del 2016, el desè mes del 2017 ha registrat les segones millors dades de la sèrie històrica de l'INE, que va començar el 1999. La caiguda de les pernoctacions s'explica per una disminució del 2,92% de les nits contractades per turistes estrangers, 101.419 nits menys, i un retrocés del 2% de les pernoctacions dels residents espanyols, 24.830 nits menys.



RevPar



El RevPar o rendiment per habitació disponible en els hotels de Catalunya es van situar en 63,22 euros per habitació, amb una caiguda de 2,84 euros en relació amb l'octubre de l'any passat, cosa que suposa el tercer millor indicador de rendibilitat en concret en el mes d'octubre dels hotels espanyols per rere de Canàries (85,37 euros) i la Comunitat de Madrid (75,86 euros)



Les pernoctacions augmenten l'1% a l'Estat

En el mes d'octubre, el nombre de pernoctacions en el conjunt de l'estat espanyol es va situar en 30.936.781 nits, cosa que suposa l'1,1% més que a l'octubre de l'any passat. Les pernoctacions de residents a l'estat espanyol van caure a l'octubre un 2,2% mentre que les nits contractades pels estrangers es van incrementar el 2,6% en relació amb l'octubre del 2016.