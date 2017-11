Més de 100.000 visites als centres de la Selva i Maresme programats per internet

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha programat més de 100.000 visites des d'Internet. La Corporació va iniciar l'abril del 2011 un projecte per poder sol·licitar, consultar, canviar i anul·lar les visites dels seus hospitals i centres d'atenció primària des d'Internet, a través del web www.salutms.cat.

Des de llavors, i mitjançant aquest sistema, s'han programat unes 102.000 visites. Entre les opcions que hi ha, els usuaris poden programar directament una cita prèvia amb el metge, infermera o pediatre, o sol·licitar una cita per serveis com Odontologia, Atenció a la dona, programa del Nen Sa, vacunacions, etc.

També poden canviar, consultar i anul·lar les visites i proves dels hospitals i centres de rehabilitació.

Per poder fer els tràmits, només cal tenir a mà el DNI o la targeta sanitària, ja que cal introduir el codi d'identificació personal que hi apareix.

Les sol·licituds rebudes són contestades dins les 24 o 48 hores posteriors a la seva recepció.